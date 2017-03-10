Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Вычет НДС по расходам на получение предмета лизинга
- Кассовая дисциплина
- Импорт
- Предоставление информации о сделках более 600 000 р.
- Принятие решения о выплате дивидендов в текущем году за прошлые годы
- О реализации ОС физ.лицу при УСН
- Юридический и фактический адреса
- О сроках уплаты НДС при переходе с УСН на ОСНО
- Материальная выгода, уточненка 2-НДФЛ
- Регистрация судна
- Подтверждение вклада в уставной капитал
- Ведение б/у у предпринимателей на ЕНВД
- Почтовые услуги НДС
- Коллегия адвокатов
- Создание резерва на оплату отпусков
- Разницы при продаже ОС
- Принять в расходы по документам без кассового чека
- Некоммерческая организация
- Пожертвование
- Расчеты через териминал
- Кассовая книга
- ЕНВД
- Списание дебиторской и кредиторской задолженности
- Выкуп арендованного им-ва
- Экспорт
- Учет амортизации ОС при НИОКР
- Наличная выручка
- Продажа топливных брикетов
- Взносы мат. помощь уволившему сотруднику
- НДФЛ (уплата в бюджет, подача декларации)
- Взносы начисленные на премии в расходы
- Применение пониженных тарифов
- О размере РК для районов Крайнего Севера
- Оформление увольнения иностранного сотрудника
- Премии в средний заработок
- О расчетах с нерезидентом
- Нужно ли начислять НДС на сумму пени, покупателю, получившему от поставщика
- Банковские расходы НУ
- Входной НДС по билетам.
- Ошибки прошлых лет
- Процентный займ от нерезидента в рублях
- Является ли организация агентом при заключении договора грузоперевозок междугородним или международным транспортом
- Реализация имущества НКО
- Сумма выдана под отчет
- Взносы ИП
- О предоставлении отпуска
- Коды ОКВЭД застройщика
- ККТ
- Товары для тестирования
- Патентная система.
- Премии от поставщика
- Как отразить сомнительную задолженность
- На какую статью КОСГУ отнести изготовление бланков
- Выписка из ЕГРЮЛ
- НДС в налоговом учете с субаренды
- Пониженные страховые тарифы. УСН. Деятельность не ведется.
- Учет премий и бонусов
- Учет пропускных карт на горнолыжном курорте
- Отпускные при неполной рабочей неделе.
- Экспорт в Казахстан
- Постоянные разницы
- Счет-фактура (реализация без НДС)
- Возражения к акту проверки
- Уплата НДФЛ
- НДФЛ в обособленном подразделении
- Факсимильная подпись.
- Зачет прибыли в счет убытков прошлого периода
- Об обложении НДФЛ аренды автомобиля
- Учет доходов и расходов при строительстве
- КПП в заявление о ввозе товаров
- О налоговых последствиях при получении беспроцентного займа
- Порядок конвертации акций
- Влияние скидки на учет ИП.
- Нормативная ст-ть зем участка
- Излишне предоставленный вычет НДФЛ. Излишне удержанный НДФЛ
- Налог на имущество при переоценки ОС
- Какая ставка НДС применяется при реализации основных средств.
- НДС при расчете НДФЛ
- Имеем право применять оплату труда как через кассу так и часть на карты? 2) Допускается ли в напечатанном РКО рукой (ручкой) проставлять номер и дату.
- Зарплата вперед
- Смена адреса учредителя
- Что относится к нематериальным активам
- Освидетельствование во врачебной комиссии
- Возмещение расходов ресурсоснабжающей организации
- Кассовая книга
- Об уплате НДФЛ, страховых взносов за сотрудников обособленного подразделения
- Входной НДС экспорт
- Возмещение расходов ресурсоснабжающей организации
- Счетная ошибка. Можно ли зачесть излишне выплаченное пособие
- О начислении амортизации в н/у
- Об исполнении обязанностей налогового агента по НДФЛ
- НДФЛ на подотчетные суммы
- О допвзносах
- ЕНВД безналичная оплата
- Учет дорожных плит
- Оплата процентов по ипотечному кредитованию за работников
- Списание «входного» НДС за счет собственных средств
- Об обособленном подразделении
- О отражении в учете арендной платы за лесной участок
- Признание расходов на НИОКР
- Дата признания дохода и расхода в налоговом учете
- О больничном листе по беременности и родам
- Переоценка земельного участка.
- Дочерняя компания прощает долг по займу материнской компании
- Об НДС при уступке права требования
- Обновление к программному обеспечению
- НДС при экспорте, монтаже и последующем обслуживании оборудования
- Регистрация договора аренды,Размер арендной платы
- Дополнительный тариф взносов.
- Уплата НДФЛ
- Претензия, формулировка счета
- Генеральный директор на нескольких работах
- Инвентаризация
- Возможность отказа от ККТ и переход на БСО. Требования законодательства
- Иностранный перевозчик российская организация налоговый агент НДС и прибыль
- О налоговом вычете НДФЛ на покупку жилья
- Проводки при принятии автономным учреждением в оперативное управление основного средства
- Генеральная доверенность заместителю
- Сдача отчетности в ПФР по почте
- Включение в РСВ и ФСС выплат по договорам аренды, заключенным с сотрудниками
- Реклама товара
- Проценты по депозиту в отчете о движении денежных средств
- Нужно ли вести бухучет
- Момент отражения модернизации в БУ и НУ
- Премия по итогам года в расходах по налогу на прибыль.
- Учет подарка контрагенту
- Целесообразность затрат
- Путевка за счет ДМС.
- Обложение дивидендов выплачены кипрской компании
- Перевод работника в другую организацию
- ИП на ЕНВД. Кассовая дисциплина.Нужно ли вести бухучет и сдавать баланс
- Уступка права требования
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Доплата за совмещение
- Журнал учета трудовых договоров
- Внесение ОС нерезидентом в УК ООО
- Аренда взаимозависимым лицом.
- Обязано ли ЗАО подавать сведения о величине чистых активов
- Выделение НДС в платежном поручении
- О налогообложении доходов ИП
- Договор в валюте оплата в рублях.
- Уведомить фонды о смене юридического адреса
- О приеме на работу
- О выставлении счета-фактуры при реализации земельного участка
- Регистрация партнерства
- Оплата совместителю
- НДС возврат товара
- Учет расходов на страхование
- Аренда
- О нормировании процентов для целей налогообложения
- Аванс при УСН
- О применении ПБУ 18/02
- Резерв на оплату отпусков
- Дарение между НКО
- ККМ
- Расходы на оценку акций
- Выездная проверка
- Займ в кассу
- Пересчет пособия по уходу за ребенком
- Оформление давальческой переработки
- Инкассация, оформление