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Список победителей в праздничном розыгрыше «Главбуха»

10 марта 600 просмотров

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Наш праздничный розыгрыш завершен. 37 счастливчиков получат замечательные подарки от журнала «Главбух».

А теперь самое интересное – список победителей!

IPhone 7 получает участник под номером 121!

Главный приз - путешествие в Париж на двоих – получает участник 11565.

Пять книг от Системы Главбух "Женщина в бухгалтерии" получают участики розыграша, зарегистрированные под номерами: 118, 203, 9859, 10603 и 10607.

Остальные призы распределились следующим образом.

Карта «Спортмастер" на 2000 рублей Сертификаты М.Видео на 2000 рублей Набор элитной косметики
418 7 123
531 126 308
607 761 309
910 763 912
1020 909 1024
4105 3035 2017
9857 5114 3029
10006 5559 4107
10606 6084 7780
10608 7785 10601

Все, кто нашел себя в списке, могут связаться с нами по телефону редакции – 8 495 788 53 16 доб.3018.

Остальных просим не отчаиваться, Вам обязательно повезет в наших следующих розыгрышах!



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Выдавайте деньги под отчет только сотруднику или физлицу, с которым заключили гражданско-правовой договор. Если подотчетник купил материалы, не списывайте их напрямую в расходы в дебет 20 или 26 счета. Сначала учтите покупки на счете 10.

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