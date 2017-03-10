Список победителей в праздничном розыгрыше «Главбуха»

Наш праздничный розыгрыш завершен. 37 счастливчиков получат замечательные подарки от журнала «Главбух».

А теперь самое интересное – список победителей!

IPhone 7 получает участник под номером 121!

Главный приз - путешествие в Париж на двоих – получает участник 11565.

Пять книг от Системы Главбух "Женщина в бухгалтерии" получают участики розыграша, зарегистрированные под номерами: 118, 203, 9859, 10603 и 10607.

Остальные призы распределились следующим образом.

Карта «Спортмастер" на 2000 рублей Сертификаты М.Видео на 2000 рублей Набор элитной косметики 418 7 123 531 126 308 607 761 309 910 763 912 1020 909 1024 4105 3035 2017 9857 5114 3029 10006 5559 4107 10606 6084 7780 10608 7785 10601

Все, кто нашел себя в списке, могут связаться с нами по телефону редакции – 8 495 788 53 16 доб.3018.

Остальных просим не отчаиваться, Вам обязательно повезет в наших следующих розыгрышах!