Список победителей в праздничном розыгрыше «Главбуха»

Наш праздничный розыгрыш завершен. 37 счастливчиков получат замечательные подарки от журнала «Главбух».
А теперь самое интересное – список победителей!
IPhone 7 получает участник под номером 121!
Главный приз - путешествие в Париж на двоих – получает участник 11565.
Пять книг от Системы Главбух "Женщина в бухгалтерии" получают участики розыграша, зарегистрированные под номерами: 118, 203, 9859, 10603 и 10607.
Остальные призы распределились следующим образом.
|Карта «Спортмастер" на 2000 рублей
|Сертификаты М.Видео на 2000 рублей
|Набор элитной косметики
|418
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|761
|309
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|763
|912
|1020
|909
|1024
|4105
|3035
|2017
|9857
|5114
|3029
|10006
|5559
|4107
|10606
|6084
|7780
|10608
|7785
|10601
Все, кто нашел себя в списке, могут связаться с нами по телефону редакции – 8 495 788 53 16 доб.3018.
Остальных просим не отчаиваться, Вам обязательно повезет в наших следующих розыгрышах!