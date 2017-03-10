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Декларация по налогу на прибыль за 2016 год сдается до 28 марта

10 марта 308 просмотров

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Отчитываться по налогу на прибыль за 2016 год надо по новой форме. Она утверждена приказом ФНС России от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572. Крайний срок сдачи – 28 марта.

В частности, в новой декларации изменилась строка 041 приложения № 2 к листу 02. Теперь в ней надо отражать не только налоги и сборы, но и страховые взносы, начисленные по правилам налогового законодательства.

Но в декларации за 2016 год в этой строке взносы показывать не нужно. Отразить следует только налоги и сборы, которые учитываются в расходах.

Подробнее о том, как заполнять новую декларацию, читайте в статье «Декларация по налогу на прибыль за 2016 год: инструкция по заполнению».

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