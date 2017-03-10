Декларация по налогу на прибыль за 2016 год сдается до 28 марта

Отчитываться по налогу на прибыль за 2016 год надо по новой форме. Она утверждена приказом ФНС России от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572. Крайний срок сдачи – 28 марта.
В частности, в новой декларации изменилась строка 041 приложения № 2 к листу 02. Теперь в ней надо отражать не только налоги и сборы, но и страховые взносы, начисленные по правилам налогового законодательства.
Но в декларации за 2016 год в этой строке взносы показывать не нужно. Отразить следует только налоги и сборы, которые учитываются в расходах.
Подробнее о том, как заполнять новую декларацию, читайте в статье «Декларация по налогу на прибыль за 2016 год: инструкция по заполнению».
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