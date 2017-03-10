Наши сайты
3 месяца подписки и королевский фарфор в подарок!
Журнал, справочная система и сервисы
№6
Март

В свежем «Главбухе»

Подписка
3 месяца подписки и королевский фарфор в подарок!
№6

Скорее смотрите бесплатный вебинар по НДФЛ

10 марта 292 просмотра

Новости по теме

Сеогдня, 10 марта, в 10 утра по московскому времени начинается вебинар с федеральным чиновником. Тема — «Отчетность и новый порядок зачета по НДФЛ».

НДФЛ теперь можно зачесть в счет недоимки по этому же налогу, а также в счет недоимки и будущих платежей по другим федеральным налогам. Такое распоряжение ФНС впервые дала всем инспекциям страны. Мы пригласили Вячеслава Волкова из ФНС, чтобы он рассказал подробнее об этом и ответил на все ваши вопросы. Скорее заходите смотреть вебинар. Регистрироваться нигде не нужно.

Вы можете оформить гостевой доступ и принять участие в вебинаре наравне с подписчиками! А потом еще три дня читать журнал совершенно бесплатно.

Подтвердить встречу>>>

В прямом эфире Владислав Волков расскажет:

  • Как применять новые коды доходов и вычетов по НДФЛ;
  • Как «подружить» справки 2-НДФЛ и годовой 6-НДФЛ;
  • Как сдавать уточненные отчеты по НДФЛ;
  • Как провести зачет НДФЛ и не нарушить закон и др.

Дорогой коллега, для Вас четверть года и королевский фарфор в подарок!

Подпишитесь сегодня на 15 месяцев «Главбуха» по цене 12.
И мы подарим Вам легендарный чайный сервиз!

Узнайте как купить дешевле>>


На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону 8 (800) 222-15-72.



Статьи по теме

Вопросы и ответы по теме

из Журнала по теме


Будьте в курсе!



Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.





Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться



  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Выдавайте деньги под отчет только сотруднику или физлицу, с которым заключили гражданско-правовой договор. Если подотчетник купил материалы, не списывайте их напрямую в расходы в дебет 20 или 26 счета. Сначала учтите покупки на счете 10.

Опросы

На каком счете вы отражаете матпомощь и компенсации сотрудникам?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно

Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний


Вас заинтересует

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.