Сеогдня, 10 марта, в 10 утра по московскому времени начинается вебинар с федеральным чиновником. Тема — «Отчетность и новый порядок зачета по НДФЛ».

НДФЛ теперь можно зачесть в счет недоимки по этому же налогу, а также в счет недоимки и будущих платежей по другим федеральным налогам. Такое распоряжение ФНС впервые дала всем инспекциям страны. Мы пригласили Вячеслава Волкова из ФНС, чтобы он рассказал подробнее об этом и ответил на все ваши вопросы. Скорее заходите смотреть вебинар. Регистрироваться нигде не нужно.

Вы можете оформить гостевой доступ и принять участие в вебинаре наравне с подписчиками! А потом еще три дня читать журнал совершенно бесплатно.

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В прямом эфире Владислав Волков расскажет:

Как применять новые коды доходов и вычетов по НДФЛ;

Как «подружить» справки 2-НДФЛ и годовой 6-НДФЛ;

Как сдавать уточненные отчеты по НДФЛ;

Как провести зачет НДФЛ и не нарушить закон и др.