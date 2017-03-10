Ставку НДФЛ чиновники хотят привязать к будущей пенсии

Банк России совместно с Минфином предложили свой способ стимулирования для самостоятельного накопления пенсии. Идея в том, что ставка НДФЛ будет выше или ниже в зависимости от уровня взносов в систему индивидуального пенсионного капитала. Сейчас это предложение рассматривает Минэкономразвития.

Чем большую часть от зарплаты физлицо будет направлять на пенсионные накопления, тем ниже для него будет ставка НДФЛ. И наоборот, чем меньше денег перечислить на будущую пенсию, тем выше ставка.

Для тех, кто не желает откладывать на пенсию вовсе, ставка НДФЛ будет равна 15 процентам. А для тех, кто будет направлять на пенсию 10 процентов от зарплаты, ставка НДФЛ будет тоже 10 процентов. Действующая ставка 13 процентов останется такой же у тех, кто будет отдавать 4 процента от своей зарплаты.

Сейчас данная инициатива обсуждается только в Минэкономразвития. Гарантий, что поправки внесут в законодательство, пока нет.