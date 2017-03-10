Наши сайты
3 месяца подписки и королевский фарфор в подарок!
Журнал, справочная система и сервисы
№6
Март

В свежем «Главбухе»

Памятка бухгалтеру: когда по взносам общаться с налоговой, а когда с фондами

Подписка
3 месяца подписки и королевский фарфор в подарок!
№6

Невыставленный НДС можно включать в расходы

10 марта 288 просмотров

Новости по теме

Компании вправе включить в состав прочих расходов по налогу на прибыль НДС, который не был предъявлен покупателю. К такому выводу Минфин пришел в письме от 20.01.2017 № 03-03-06/1/3257

По мнению финансистов, не учитывается в расходах только НДС, который организация предъявляет покупателю (п. 19 ст. 270 НК РФ).

Если продавец не предъявлял НДС покупателю, значит, на такой налог ограничения статьи 270 НК РФ не действуют. Поэтому продавец может учесть его в прочих расходах. Н

апомним, ранее Минфин запрещал включать такой НДС в расходы (письмо от 01.02.2011 № 03-03-06/2/20).

НДС в 2017 году: изменения, свежие новости

Читайте также:

Дорогой коллега, для Вас четверть года и королевский фарфор в подарок!

Подпишитесь сегодня на 15 месяцев «Главбуха» по цене 12.
И мы подарим Вам легендарный чайный сервиз!

Узнайте как купить дешевле>>


На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону 8 (800) 222-15-72.



Статьи по теме

Вопросы и ответы по теме

из Журнала по теме


Будьте в курсе!



Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.





Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться



  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Выдавайте деньги под отчет только сотруднику или физлицу, с которым заключили гражданско-правовой договор. Если подотчетник купил материалы, не списывайте их напрямую в расходы в дебет 20 или 26 счета. Сначала учтите покупки на счете 10.

Опросы

На каком счете вы отражаете матпомощь и компенсации сотрудникам?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно

Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний


Вас заинтересует

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.