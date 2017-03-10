Невыставленный НДС можно включать в расходы

Компании вправе включить в состав прочих расходов по налогу на прибыль НДС, который не был предъявлен покупателю. К такому выводу Минфин пришел в письме от 20.01.2017 № 03-03-06/1/3257.

По мнению финансистов, не учитывается в расходах только НДС, который организация предъявляет покупателю (п. 19 ст. 270 НК РФ).

Если продавец не предъявлял НДС покупателю, значит, на такой налог ограничения статьи 270 НК РФ не действуют. Поэтому продавец может учесть его в прочих расходах. Н

апомним, ранее Минфин запрещал включать такой НДС в расходы (письмо от 01.02.2011 № 03-03-06/2/20).

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