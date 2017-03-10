Минфин снова поменял КБК

На регистрации в Минюсте находится приказ Минфина от 01.03.2017 № 27н, который вносит поправки в КБК.
В частности, поменяются КБК, на которые уплачиваются штрафы за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров. Например, КБК для штрафов, зачисляемых в бюджет ФСС РФ, будет 393 1 16 33070 07 0000 140.
Кроме того, будут исключены многие КБК. Например, не будет КБК 392 1 02 02101 08 0000 160 для взносов на обязательное медицинское страхование работающего населения.
Что касается КБК для уплаты налогов и взносов с доходов работников, поправки их не затронули. Посмотреть актуальные КБК вы можете в Справочнике кодов бюджетной классификации (КБК) на 2017 год.
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