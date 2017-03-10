Налоговики напомнили о сроках перехода на онлайн-кассы

Инспекция ФНС России № 22 по г. Москве напомнила компаниям и предпринимателям о сроках перехода и порядке применения онлайн-касс.

В письме от 30.01.2017 № 07-15/03628 она рассказала, кто должен переходить на новые ККТ с 1 июля 2017 года и 1 июля 2018 года, а кто и вовсе может работать на старых ККТ.

Для удобства всю информацию мы представили в таблицах ниже.

Напомним, на рассмотрение в Госдуму поступил законопроект № 110014-7, который предусматривает отсрочку перехода на онлайн-кассы до 2021 года. Но не для всех компаний и предпринимателей. Подробности – здесь.

Сроки перехода на онлайн-ККТ

Налогоплательщики Сроки перехода Организации и ИП на общем режиме С 01.07.2017 вся применяемая ККТ должна обеспечивать передачу данных о продаже в ФНС через ОФД Компании и ИН на УСН Предприниматели на патенте С 01.07.2018 обязаны применять ККТ и передавать данные о чеке в ФНС через ОФД Организации и ИП на ЕНВД

Особенности применения ККТ

Налогоплательщики Условия применения Предприниматели на УСН, ЕНВД или патенте (за исключением ИП, торгующих подакцизными товарами) Вправе до 1 февраля 2021 года не печатать на чеке и не передавать в ОФД данные о наименование товара (услуги, работы) Компании и ИП, ведущие деятельность в отдаленных и труднодоступных местностях (за исключением городов, районных центров, поселков городского типа) Вправе не применять ККТ при условии выдачи покупателю документа, который подтверждает прием денег за товар (работу, услугу) Компании и ИП в отдаленных от сетей связи местностях Вправе не применять онлайн-кассы. Также могут регистрировать или перерегистрировать ККТ без договора с ОФД

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