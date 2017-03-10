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Срочно перепроверьте в реестре ОКВЭД компании

10 марта 227 просмотров

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Коды ОКВЭД в реестре могут быть неверными. Поэтому срочно запросите выписку из ЕГРЮЛ и проверьте коды ОКВЭД.

ФНС заменила старые коды на новые автоматически, поэтому их лучше перепроверить. А неподходящие коды - исправить. Об этом сообщила ФНС на сайте nalog.ru (новость от 17 февраля 2017 года).

Коды особенно важны, если вы используете льготы, привязанные к виду деятельности. А если вы не подтвердите в ФСС основную деятельность, фонд возьмет для тарифов по взносам на травматизм самую рискованную деятельность из ЕГРЮЛ.

Чтобы исправить неверные коды, самостоятельно найдите подходящие в ОКВЭД2. Сдайте в регистрирующую инспекцию заявление № Р14001. Подробнее.

Чтобы было понятно, откуда берутся непонятные коды, ФНС разъяснила алгоритм. С 11 июля 2016 года компании ставят в заявлениях на госрегистрацию новые коды. Коды, которые были в ЕГРЮЛ до 11 июля, ФНС заменила на новые согласно переходным ключам. Если одному старому коду по дополнительной деятельности компании соответствуют несколько новых, их все и проставили. Если такая ситуация возникла с основной деятельностью, основным сделали код с наименьшим значением. Остальные указали как дополнительные.

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