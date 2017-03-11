Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- О восстановлении НДС
- Возврат переплаты по налогам
- Как рассчитываться зарплата уборщикам служебных помещений
- Первоначальная стоимость основного средства увеличивается после завершения модернизации
- Учет госпошлины
- Учет собаки.
- Налог на имущество
- К2 для Череповца, уменьшение предпринимателем ЕНВД на фиксированные страховые взносы
- Оплата за третье лицо
- Исправление строительных дефектов заказчиком НУ
- Налоговый агент по НДФЛ
- О расчете ЕНВД
- применение ЕНВД в 2013г
- Компенсация отпуска при закрытии предприятия
- Депонирование пособия оформление
- Расходы принципала НУ
- Отражение в учете членских взносов
- Безвозмездно полученное оборудование
- Затраты на визитки и сувенирную продукцию.
- Налог с доходов, полученных от иностранного покупателя
- Учет ГСМ
- Отчет о движении денежных средств
- Покупка ОС
- Об отражении в учете БСС Система Главбух
- Взносы и НДС при упрощенке
- Применение ККТ при расчетах банковскими картами. Отражение в книге кассира-операциониста
- Расходы ГСМ на транспорт сотрудника с которым не заключен договор аренды.
- О формировании проводок по уплате авансовых платежей по налогу на прибыль
- Отзыв из отпуска
- Бухучет среднее предприятие
- У чет у лизингополучателя : лизинговые платежи, прочие расходы
- О дивидендах
- Обособленное подразделение
- О расходах на текущий ремонт офиса
- Вендинг в Москве режим налогообложения, ОКВЭД.
- Об изменении условий труда
- О форме СЗВ-6-3
- Обучение сотрудников в рамках исполнения госконтракта. Оформление.
- НДС вычет отсутствие контрагентов
- Присвоение разряда
- Заполнение строки 5,5 справки 2-НДФЛ
- 2-НДФЛ
- Заполнение заявление на стандартный вычет директору
- Налогооблагаемая база ЕНВД
- Сможет ли организация при переходе на ОСНО списать убыток полученный при УСН
- Займ от иностранной организации
- Кто должен расписаться в графе "Груз принял", а кто в графе "Груз получил"
- Корректировочная счет-фактура
- Квартальная премия на сумму доплаты за совмещение должностей
- Вычет НДС с билетов
- Об исправлении счетов-фактур
- Счет-фактура с опозданием, вычет НДС.
- Расчет пособия по беременности и родам,
- Закрытие ИП
- Доход ИП общий режим
- Наличные нерезидент
- Оформление первичных документов
- Торговля через автоматы
- Оформление документов при транзитной торговле
- Выход из состава участников ООО (бухгалтерские проводки)
- НДС, бухучет
- Дополнительные страховые взносы
- Субсидия из бюджета
- Выдача денег в подотчет.
- Взнос в уставной капитал
- Списание ГСМ при УСН
- Распределение прибыли
- Учет ОС
- О форме Т-2
- О платежах за загрязнение окр. среды
- Как отразить возврат покупателем товаров
- Восстановление бухучета УСН
- Компенсация коммунальных НДФЛ
- Неотделимые улучшения
- О графике отпусков
- ГПД строительная бригада
- Вычет НДС по вознаграждению залогодателя
- Оформление ТТН или ТН
- Выплаты по векселю (НДФЛ)
- КБК. Штраф.
- Страховой стаж в больничном листке
- О возврате переплаты
- Счет-фактура получена с опозданием
- Доход от страхового возмещения в отчете о финансовых результатах
- Исправление ошибок; списание лома
- Ликвидация:промежуточный баланс, объявление о ликвидации.
- Квартальная отчетность для банков
- О возврате излишне перечисленного налога
- ндфл, неверное удержание
- Как рассчитать НДС налоговому агенту
- 2-НДФЛ
- Об учете расходов на ремонт арендодателем
- Курсовые разницы
- Бумага и картридж
- О возврате излишне уплаченного налога
- Оплата отдыха в праздничные дни
- оквэд
- Влияние переоценки основных средств на стоимость чистых активов
- О местонахождении юрлица
- Восстановление НДС по списанному товару
- Курсовые разницы
- О расчете пособия по уходу за ребенком
- Импорт, экспорт (НДС)
- О выходном пособии
- Гражданско-правовой договор. Начисления на выплаты. Бухучет
- Расчет среднего заработка при суммированном рабочем времени
- Об оформлении иностранных граждан
- Временно пребывающий сотрудник
- аттестация рабочих мест
- Налог на имущество
- Исправление ошибок
- НДС рекламные услуги иностранному
- О расходах на охрану руководителя
- О БСО по услугам такси
- 2-ндфл при закрытии обособленного подразделения
- Расчет больничного
- НДС по расходам на рекламу
- Надо ли выделять в штатном расписании обособленное подразделение.
- Расходы на межевание
- Как обосновать платежеспособность организации в деле о банкротстве
- Заполнение графы 8 формы П-4 (статистика)
- Рыночная цена при оприходовании излишков.
- О применении пункта 4 статьи 170 НК РФ
- НДС при реализации товара
- Увольнение во время больничного
- Об исчислении больничного пособия
- О возможности отказа от патентной системы налогообложения
- Оплата за работу в праздничные дни
- Пояснения к отчетности 2012
- Музыка и РАО
- больничное пособие, перенос периода
- Расходы на услуги по информационному обеспечению подбора персонала с использованием интернет-сайта
- Ставки зем налога Архангельск область
- ТЗР по товарам
- Отгрузка со склада ответственного хранения
- Продажа сотруднику
- Встать на учет ЕНВД
- Применение ЕНВД. Торговля медицинскими приборами. Развозная.
- Излишне удержанный НДФЛ
- Книга покупок и книга продаж
- Невозможность удержания НДФЛ
- Резервы и аудит при УСН и ОСН
- Расходы на покупку квартиры при УСНО.
- По какой строке декларации необходимо показать минусовую корректировочную счет-фактуру
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