Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Курсовые разницы при расчетах в у.е.
- больничный уволенному сотруднику
- Создание обособленного подразделения
- Расчет трехкратного размера среднемесячного заработка при увольнении
- Об оплате донорских дней внутреннему совместителю
- Учет импорта товаров из Китая и Турции. Налогообложение
- Компенсация за неиспользованный отпуск
- Подписывать ли приложения к договору
- Лизинг на балансе получателя амортизация
- как исправить ошибки переплаты страховых взносов и неверных сведений
- Как списать товары, которые передаются контрагентам в целях их продвижения
- О списании неликвидных товаров
- О возможности заключения агентского договора
- поручительство
- О принятии к учету готовой продукции (квартир)
- Отчет о движении денежных средств.
- Продажа моторного масла
- Облагается ли НДФЛ компенсация за использование личного транспорта работника
- О разделении ОС
- НДФЛ перечислен на следующий после выплаты отпускных день. Возможные последствия
- Учетная политика по лизингу и учет процентов по займу
- Отражение недостачи в балансе
- О пособии по беременности и родам
- Двойное налогообложение
- Исправление расхождений
- переход с УСН на ОСНО
- О постановке на учет плательщика ЕНВД
- Взносы при расчете налога на прибыль
- Процентный займ директору
- Какие дни в январе 2013г. оплачивать как праздничные в двойном размере?
- О налогообложении процентов по займу полученного
- Декларация по налогу на прибыль
- Об обособленных подразделениях организации, применяющей УСН
- Имущественный вычет при покупке за счет субсидии
- Увольнение, больничный и стандартный вычет
- Безвозмездное пользование
- Штамп на ТОРГ-12
- 2-НДФЛ
- Обособленное подразделение
- О командировочных расходах
- О "декретных" выплатах
- 2-НДФЛ
- О сроке давности
- Общежитие для сотрудников
- Об исчислении НДС
- Какой из двух КПП указывать в счете-фактуре и договоре
- ИП. ЕНВД. Уменьшение.
- как списать материалы
- Дивиденды налогообложение
- ИНН обязанность гражданина
- доверенность от предпринимателя первичка
- Налогообложение: ремонт автомобиля лизингополучателем, имущество на балансе лизингодателя
- Возврат товара. НДС и налог на прибыль.
- оплата больничного после увольнения
- Медосмотр
- Трехсторонний взаимозачет
- НДФЛ со спонсорской помощи
- Командировки сотрудников
- подтверждение расходов на проезд в командировку
- БСО вместо ККТ
- ИП предоставляет подарки клиентам.
- Авторское вознаграждение. НДФЛ. Взносы.
- Займ директору
- дивиденды за 9 месяцев
- больничный междувахтовый отдых
- Работники подразделения
- Депозит до восстребования
- Налог на прибыль.
- Строительные и ремонтные работы населению.
- Штраф за нарушение кассовой дисциплины
- дляшееся нарушение 15.1 коап
- О коде доходов в справке 2-НДФЛ
- Уведомление налоговой об изменение адреса, смены руководителя
- Обработка персональных данных
- Лизинг. Учет у лизингополучателя
- Выход сотрудника на пенсию. Документы
- Операция по реализации имущества нерезидент НДФЛ
- НДФЛ выход участника и распределение доли
- Отчетность НКО
- продажа помещения
- Разукрупнение объекта
- Допуск СРО
- Об отражении в учете ликвидации ОС
- Слияние компаний
- Списание ОС
- Что относится к движимому и недвижимому имуществу
- Расчет земельного налога
- Выходное пособие по соглашению сторон
- оплата при скользящем графике, праздничные дни
- О применении УСН
- Торговля пивной продукции, нужен ли ККТ при ЕНВД
- налог на добычу полезных ископаемых
- Аренда авто у сотрудника
- Отражение в бухгалтерском учете выдачи процентного займа.
- О создании резерва по займу
- Налоговый агент по НДС
- Об оформлении документов при посреднических сделках
- Лизинг
- Перевод сотрудников в другую органиазцию, совместительству
- Момент включения в сотсавк основных средств Основное средство после реконструкции
- Продажа транспортного средства
- Акциз при смешивании бензина
- КПП в Платежном поручении.
- Счет-фактура и экологические платежи
- Вычет НДС недвижимость
- Патентная система Н/О
- Возврат подотчетной суммы
- Транспортный налог в новой Москве
- Транспортный налог обособленное подразделение. Уплата.
- Больничный лист
- Табель учета рабочего времени
- Акт по форме ОС-3
- Кто вправе проводить аудит унитарного предприятия
- Производство работ для собственных нужд на сданном в аренду оборудовании
- Заполнение декларации по налогу на прибыль
- Дивиденды в справке 2-НДФЛ
- Рекламные расходы
- счет-фактура на аванс при аренде
- КБК задолженность
- Налоги с зарплаты
- Кто заверяет запись об увольнении в трудовой книжке директора
- Первичка к авансовому отчету от прошлого подотчета
- Взнос в УК
- Ремонт производит арендатор в счет арендной платы. Бухгалтерский учет
- Расходы по начислению амортизации при УСН
- Займ касса учредитель
- Дополнительный отпуск
- Оплата через подотчетное лицо