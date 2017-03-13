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ФСС напомнил, как считать пособия с учетом високосного года

13 марта 704 просмотра

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ФСС напомнил об особенностях расчета пособий по беременности и родам, уходу за ребенком по страховым случаям, которые наступили в 2017 году. Об этом идет речь в письме фонда от 3 марта 2017 г. № 02-08-01/22-04-1049л.

Расчетным периодом для детских и декретных пособий в 2017 году является два предыдущих года. То есть 2015 и 2016 годы. Поскольку 2016 календарный год был високосным, количество календарных дней в расчетном периоде равно 731 дн. (365 + 366). 

Однако законом установлена предельная величина среднего дневного заработка для исчисления данных пособий. Ее определяют путем деления суммы лимитов по взносам за два года на 730.

Максимальный размер среднего дневного заработка для расчета пособий в 2017 году составляет 1901,37 руб. ((718000,00 руб. + 670000,00 руб.) : 730 дн.). 

Сотрудница может воспользоваться правом замены календарных лет или года расчетного периода. Тогда расчетный период может состоять из 730 календарных дней либо из 732 календарных дней. Избежать путаницы в количестве дней поможет статья.

Cредний дневной заработок в размере 1898,77 руб. ((718000,00 руб. + 670000,00 руб.) : 731 дн.) при расчете пособий в связи с материнством в 2017 году может получиться в таком случае. Средний заработок застрахованного лица за 2016 и 2015 годы равен предельным величинам баз для начисления страховых взносов для соответствующих лет. А исключаемые периоды отсутствуют.
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