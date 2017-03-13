Стало ясно, надо ли начислять НДС на отступное при расторжении договора

НДС начислять не надо, если исполнитель в одностороннем порядке отказался от исполнения договора на оказание услуг, а заказчик выплатил компенсацию. Об этом сообщил Минфин России в письме от 7 февраля 2017 г. № 03-07-08/6476.

Объектом налогообложения НДС признаются операции по реализации товаров, работ, услуг, а также передача имущественных прав (подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ). В базу по НДС включаются полученные деньги, связанные с оплатой реализованных товаров, работ, услуг (подп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ). Значит, если деньги не связаны с оплатой товаров, работ или услуг, то налоговая база по НДС не увеличивается.

В случае одностороннего отказа от исполнения договора услуги не оказываются. Соответственно, и деньги, которые получил исполнитель услуг, в налоговую базу по НДС не включаются.

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