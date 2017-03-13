Жилое помещение не облагается налогом на имущество при одном условии

Жилое помещение, которое компания на упрощенке учитыват на балансе как объект основных средств, налогом на имущество организаций не облагается. Об этом напомнил Минфин России в письме от 6 февраля № 03-05-05-01/6118.

Такой спецрежим как упрощенка освобождает от налога на имущество организаций. Исключение — недвижимость, налоговой базой по которому является кадастровая стоимость. Таким образом, жилое помещение, которое компания учитывает на балансе в качестве объекта основных средств, налогом на имущество не облагается (ст. 346.11 НК РФ).

Жилые помещения, которые организация не учитывает на балансе в качестве объектов основных средств, облагается налогом на имущество. Причем налоговая база исчисляется исходя из кадастровой стоимости (п. 2 ст. 375 НК РФ).

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