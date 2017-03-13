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Жилое помещение не облагается налогом на имущество при одном условии

13 марта 653 просмотра

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Жилое помещение, которое компания на упрощенке учитыват на балансе как объект основных средств, налогом на имущество организаций не облагается. Об этом напомнил Минфин России в письме от 6 февраля № 03-05-05-01/6118.

Такой спецрежим как упрощенка освобождает от налога на имущество организаций. Исключение — недвижимость, налоговой базой по которому является кадастровая стоимостьТаким образом, жилое помещение, которое компания учитывает на балансе в качестве объекта основных средств, налогом на имущество не облагается (ст. 346.11 НК РФ).

Жилые помещения, которые организация не учитывает на балансе в качестве объектов основных средств, облагается налогом на имущество. Причем налоговая база исчисляется исходя из кадастровой стоимости (п. 2 ст. 375 НК РФ).

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