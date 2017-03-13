Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Расходы будущих периодов
- мебель амортизационная группа
- Заполнение декларации по единому налогу
- Отражение показателей в декларации по прибыли и НДС
- Списание кредиторской УСН
- Реквизиты товарного чека
- документы свидетельствующие о проявлении должной осмотрительности
- НДС по претензии
- О налогообложении пожертвований
- О социальном вычете на лечение
- Командировка физ лица, не являющегося сотрудником
- Реконструкция ОС
- Трудовой отпуск работнику, заключивший срочный трудовой договор
- НДФЛ при начислении доходов в одном году и выплате в другом
- Высококвалифицированные специалисты
- Ставки, критерии транспортного налога в 2012
- Бухгалтерский и налоговый учет недвижимого имущества.
- Ответственность за нарушения
- Увольнения. Расчетный период.
- Государственная помощь
- Имущественный вычет при покупке и продажи квартиры
- Признание долга
- Лес
- отражение расходов на модернизацию в налоговом учете. Основное средство самортизировано.
- Закрытие счета 96 по резерву на оплату отпусков
- Договор комиссии
- Филиал иностранной компании, распределение расходов
- Переход на упрощенку
- Об НДС у принципала
- Проценты по займу
- Ставка НДС на язык свинной
- Исправление в б/у и н/у.
- Вклад в имущество
- Налоги при передаче в безвозмездное пользование имущества
- Периодичность выставления счетов фактур
- Отражение на счетах б/у неизрасходованных на конец года членских взносов
- О процедуре приема на работу нового директора
- Дополнительные страховые взносы на выплаты пенсионерам
- Об определении рыночной стоимости
- Учет рыбы, выловленной собственными силами
- проезд к отпуску ребенка старше 18 лет
- Безвозмездная передача
- Восстановление НДС
- Передача полномочий директора филиала
- Налог на имущество иностранных органиазций
- Аренда у физ. лица, НДФЛ
- Электронный отчет в ПФР
- Решение единственного учредителя
- Транспортный налог
- О порядке зачета переплаты
- Брак готовой продукции
- Ответственность за неисполнение предписания Ростехнадзора
- Решение вопросов налоговых обязательств
- Учет в НКО
- продолжительность отпуска в связи с переносом праздничных дней (23 февраля)
- Матпомощь, налог на прибыль
- Исправление счетов-фактур
- Расходы на участие в конкурсе
- Сотрудник работает на месте сотрудницы, которая находится в отпуске по уходу за ребенком, которая выходит на работу. Как оформить.
- отчетность в эл.виде
- Учет комплектующих для ОС
- НИОКР вычет по НДС
- Об уменьшении суммы единого налога на сумму взносов
- Агентский договор
- Аренду у ИП, НДФЛ
- О налоговом вычете для ИП на упрощенке
- О вычете по исправленному счету-фактуре
- О заполнении декларации по земельному налогу
- Расчет лимита доходов при применении УСНО
- Многооборотная тара. Учет
- Об определении платежеспособности
- Бухучет ИП
- Резерв по сомнительным долгам
- Учет расходов на ремонт у арендатора
- Бухгалтерский учет госпошлины за товарный знак
- Путевой лист
- Учёт доначислений
- Как рассчитать зарплату, сотрудник был в командировке.Берет отгул за работу в выходные дни
- О бухотчетности малого предприятия
- Налог на прибыль
- Учет НДС необлагаемой деятельности
Подарки организациям (клиентам)
- Ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
- Переход на ежеквартальную уплату налога на прибыль
- УСН доход по договору цессии
- статотчетность обособленное
- НДС к вычету
- Создание резерва на отпуска
- О расходах на проведение мероприятий для сотрудников клиентов
- Об уплате налогов с воды, добываемой из скважины
- Земельный налог
- Персонифицированный отчет
- Документальное подтверждение расходов
- Мрот при расчете больничного
- О возмещении пособий из ФСС
- Расходы на ремонт арендованного и документальное подтверждение
- дата пересчета суточных при загранке
- Учет операций по договору лизинга
- Доплата за ночное время
- ЕНВД К2
- Товары для собственных нужд
- Образцы от иностранного поставщика
- Выдача займа сотруднику
- Перечисление заработной платы
- простое товарищество
- Сроки выплат пособий
- ГПД с сотрудником предпринимателем
- Суммовые разницы
- Декларация по транспортному налогу
- Заполнение строки "Наименование организации" в больничном листе
- Увольнение за прогул, если сотрудник не выходит на работу
- Ликвидация организации
- Основное средство для перепродажи
- ндс в кассовом чеке
- Досрочное списание ОС (НДС)
- Материальные расходы
- Уступка и переуступка права требования
- резерв под снижение стоимости товаров
- учет получения, выставления претензии
- Включение очередного отпуска в расчетный период для расчета декретного
- Создание обособленного подразделения. Регистрация кассового аппарата
- Командировка
- Уценка товара
- убытки в результате пожара НУ
- НДФЛ при выдаче беспроцентного займа
- Сверка показателей
- Заполнение табеля учета времени при суммирванном учете
- Составление КМ-6
- Несвоевременная сдача отчетности
- Резерв на предстоящие расходы коммерческой организацией
- Грузоотправитель
- НМА и его использование
- Расчеты по коммунальных платещам