С подарков сотрудникам взносы можно не платить

Компании не придется платить взносы с подарков дороже 3000 руб., если она заключает с сотрудниками письменные договоры дарения.

Такие разъяснения Минфин впервые дал по новым взносам с подарков (письмо от 20.01.2017 № 03-15-06/2437).

Свою позицию финансисты обосновали так. Не облагаются взносами выплаты по гражданско-правовым договорам, предметом которых является переход права собственности на имущество (п. 4 ст. 420 НК РФ). Дарение как раз относится к таким договорам.

Но если стоимость имущества, включая деньги, превышает 3000 руб. и дарит их организация, договор должен быть письменный (п. 2 ст. 574 ГК РФ). Лучше заключать письменный договор и на подарки меньше 3000 руб., чтобы у проверяющих не было вопросов.

Напомним, аналогичной позиции ранее придерживался Минтруд (письмо от 22.09.2015 № 17-3/В-473).

Еще по теме: