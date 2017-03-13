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Открыть счет в банке стало проще

13 марта 464 просмотра

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Центробанк уточнил список документов, чтобы открыть счет в банке (указание от 14.12.2016 № 4189-У).

Теперь компаниям больше не нужно предоставлять в банк свидетельства о регистрации и постановке на налоговый учет.

Эти документы банк может запросить, только если сведений в ЕГРЮЛ о компании нет. Причем свидетельство о регистрации он может потребовать лишь от организаций, которые зарегистрированы до 1 января 2017 года. Поскольку с 1 января свидетельства о регистрации отменены.

В остальном список документов, которые необходимы для открытия счета, не изменился. Он включает:

  • учредительные документы, в том числе типовые уставы;
  • лицензии;
  • документы, которые подтверждают полномочия лиц распоряжаться деньгами на счете;
  • карточки подписей;
  • документы, которые подтверждают полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Выдавайте деньги под отчет только сотруднику или физлицу, с которым заключили гражданско-правовой договор. Если подотчетник купил материалы, не списывайте их напрямую в расходы в дебет 20 или 26 счета. Сначала учтите покупки на счете 10.

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