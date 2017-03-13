Открыть счет в банке стало проще

Центробанк уточнил список документов, чтобы открыть счет в банке (указание от 14.12.2016 № 4189-У).
Теперь компаниям больше не нужно предоставлять в банк свидетельства о регистрации и постановке на налоговый учет.
Эти документы банк может запросить, только если сведений в ЕГРЮЛ о компании нет. Причем свидетельство о регистрации он может потребовать лишь от организаций, которые зарегистрированы до 1 января 2017 года. Поскольку с 1 января свидетельства о регистрации отменены.
В остальном список документов, которые необходимы для открытия счета, не изменился. Он включает:
- учредительные документы, в том числе типовые уставы;
- лицензии;
- документы, которые подтверждают полномочия лиц распоряжаться деньгами на счете;
- карточки подписей;
- документы, которые подтверждают полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.
Еще по теме:
- Как открыть расчетный счет в банке по новым правилам
- Список банков, лишенных лицензии в 2017 году
- Теперь можно легко проверить расчетные счета любой компании
Дорогой коллега, для Вас четверть года и королевский фарфор в подарок!
Подпишитесь сегодня на 15 месяцев «Главбуха» по цене 12.
И мы подарим Вам легендарный чайный сервиз!
На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону