Два банка остались без лицензии

С 13 марта Центробанк отозвал лицензию у двух московских банков – Банка Экономического Союза (АО) и АО «Торговый Городской Банк».

Банк Экономический Союз банк был вовлечен в проведение транзитных операций, а также сомнительных операций, которые связаны с выводом денег за рубеж.

Учреждение по величине активов на 1 февраля занимало 367 место в банковской системе.

БАНК «ТГБ» несвоевременно исполнял обязательств перед кредиторами, не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов.

Учреждение занимало на 1 февраля 231 место в банковской системе.

Смотрите полный список банков, лишенных лицензии в 2017 году.

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