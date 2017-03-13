По общему правилу необлагаемые доходы не надо включать в строку 020 раздела 1 формы 6-НДФЛ. Но есть исключение.

В расчете 6-НДФЛ, как и в справке 2-НДФЛ, не нужно отражать:

выплаты, полностью не облагаемые НДФЛ. Например, пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком до полутора лет;

выплаты, частично облагаемые НДФЛ, если работник получил доход в пределах необлагаемой суммы. Например, стоимость призов и подарков освобождена от НДФЛ в пределах 4000 руб. (п. 28 ст. 217 НК РФ).

Если работнику выплачен доход, который превышает необлагаемый лимит, то его надо показать в форме 6-НДФЛ. В разделе 1 общая сумма такого дохода записывается по строке 020. А та часть, которая не облагается НДФЛ, отражается в составе вычетов по строке 030.

Подробнее о том, как заполнить 6-НДФЛ по итогам 2016 года, читайте в статье «6-НДФЛ за 2016 год: пример заполнения за 4 квартал».

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