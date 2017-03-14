Смотрите, как заполнить расчет по страховым взносам за полугодие

Компании впервые сдают расчет по страховым взносам за полугодие, как только закончится 2 квартал 2017 года. Особенность этого отчета в том, что показатели надо приводить за период с января по июнь нарастающим итогом.

Чтобы не запутаться, смотрите образец в нашей статье. В ней вы найдете:

форму расчета по страховым взносам за полугодие, ее можно скачать бесплатно;

срок сдачи расчета по страховым взносам;

порядок сдачи расчета по страховым взносам в 2017 году;

образец заполнения расчета по страховым взносам.

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