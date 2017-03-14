Смотрите, как заполнить расчет по страховым взносам за полугодие

Компании впервые сдают расчет по страховым взносам за полугодие, как только закончится 2 квартал 2017 года. Особенность этого отчета в том, что показатели надо приводить за период с января по июнь нарастающим итогом.
Чтобы не запутаться, смотрите образец в нашей статье. В ней вы найдете:
- форму расчета по страховым взносам за полугодие, ее можно скачать бесплатно;
- срок сдачи расчета по страховым взносам;
- порядок сдачи расчета по страховым взносам в 2017 году;
- образец заполнения расчета по страховым взносам.
Также бесплатно смотрите вебинар с чиновником. Видео — в самой статье. И читайте еще материалы по теме:
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