ФСС установит максимальный тариф взносов на травматизм, если не подтвердить основной ОКВЭД

Если вовремя не подтвердить вид деятельности, ФСС возьмет самый опасный ОКВЭД из ЕГРЮЛ и присвоит максимальный тариф по взносам на травматизм. Такая поправка действует с 2017 года.
Тарифы составляют от 0,2 до 8,5 процента, так что разница может оказаться существенной. Если не успеете подтвердить вид деятельности в срок, и фонд установит максимальный тариф по данным ЕГРЮЛ, отменить это решение будет проблематично. В 2017 году 15 апреля выпадает на субботу.
Читайте в нашей новой статье:
- переносится ли срок подтверждения вида деятельности в ФСС;
- какие документы нужно подготовить для подтверждения вида деятельности (примеры, образцы, бланки);
- в чем чаще всего ошибаются коллеги при подтверждении вида деятельности;
- какой код ОКВЭД подтверждать: из старого классификатора или нового.
Также вам будут полезны материалы:
- Пояснительная записка (пояснения) к бухгалтерской отчетности за 2016 год
- Фонд вправе увеличить компании взносы на травматизм
- Заявление о подтверждении основного вида деятельности в ФСС - 2017 бланк
- Пора переходить на новые коды ОКВЭД
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