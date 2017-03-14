ФСС установит максимальный тариф взносов на травматизм, если не подтвердить основной ОКВЭД

Если вовремя не подтвердить вид деятельности, ФСС возьмет самый опасный ОКВЭД из ЕГРЮЛ и присвоит максимальный тариф по взносам на травматизм. Такая поправка действует с 2017 года.

Тарифы составляют от 0,2 до 8,5 процента, так что разница может оказаться существенной. Если не успеете подтвердить вид деятельности в срок, и фонд установит максимальный тариф по данным ЕГРЮЛ, отменить это решение будет проблематично. В 2017 году 15 апреля выпадает на субботу.

Читайте в нашей новой статье:

переносится ли срок подтверждения вида деятельности в ФСС;

какие документы нужно подготовить для подтверждения вида деятельности (примеры, образцы, бланки);

в чем чаще всего ошибаются коллеги при подтверждении вида деятельности;

какой код ОКВЭД подтверждать: из старого классификатора или нового.

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