В Минфине придумали, как снизить расходы на зарплату

Минфин предложил уравнять ставку по страховым взносам и НДС. По задумке, она составит 22 процента. Для бюджета, по словам Министра финансов, переход будет нейтральным. В то же время инфляция увеличится на 2 процента.
Чтобы снизить налоговую нагрузку компаний на фонд оплаты труда, министр предложил снизить тариф страховых взносов с 30 до 22 процентов. Сам же тариф предлагают зафиксировать. И одновременно повысить НДС с 18 до 22 процентов. Сейчас компании платят в ПФР 22 процента с доходов работника, пока они не превысят 876 000 руб. с начала года. Как только лимит превысится, ставка тариф снижается до 10 процентов. Однако такие меры разгонят инфляцию, которая увеличится предположительно сразу более, чем на 2 процента.
В Минтруде такую идею не поддержали. Ведь если поправки примут, поступления в Пенсионный фонд резко сократятся.
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