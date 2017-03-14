Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- О резерве на оплату отпусков в н/у
- Ставка НДС
- Услуги по предоставлению в аренду квартиры (НДС)
- Получен счет-фактура с опозданием. Нужно ли сдавать уточненку
- Расходы при расчете налога на прибыль
- Передача имущества ООО
- вычет на приобретение квартиры один раз в жизни на одну покупку
- Заполнение 3-НФДЛ
- Посреднические операции
- Перерегистрация ККТ при реорганизации
- Корректировочные счета-фактуры
- отчетность реорганизация в форме преобразования
- О возмещении НДС физлицом
- Об исполнении обязанностей налогового агента по НДФЛ
- О внесении вкладов в УК третьими лицами
- Возврат излишне удержанного НДФЛ
- Услуги эвакуатора
- Стимулирующая лотерея
- О возмещении коммунальных платежей
- взнос учредителя
- Изменения КБК 2013
- Возмещение сотрудникам части коммунальных расходов.Налоги
- Разменный фонд
- Доходы от продажи имущества используемого в предпринимательской деятельности
- Резерв на оплату отпусков
- Дата счет-фактуры
- Сопоставимость займов
- Газопровод
- Об уплате земельного налога и сдаче декларации
- Сумма НДС в кассовом чеке
- Ставка транспортного налога
- Учёт земельных участков
- Недоимка по НДС в результате проверки. Учет
- Расчет пособия по беременности и родам
- Бухучет и налогообложение расходов на регистрацию товарного знака
- Подтверждение статуса ИП при выплате ему вознаграждения.
- Заполнение актов на аренду вагонов
- Заем от учредитель. Учет
- Транспортный налог
- Служба в армии, запись в трудовую книжку
- О расходах на прощение долга
- О повышении оклада
- Отчет о прибылях и убытках
- ОС-3 несколько подрядчиков
- О возможности контроля цен налоговой инспекцией
- Резерв, гарантийный ремонт
- Документальное подтверждение транспортных расходов.
- Исключительное право на атлас
- Исправление, отказ в возмещении ФСС
- КБК Патент
- Об определении стоимости товаров, ценна которых установлена в у.е.
- Подтверждение льготы по налогу на имущество
- Реализация шин, оставшихся после замены
- Учет бонусов
- Импорт из стран участниц Таможенного союза
- Расчет лимита остатка кассы
- О матпомощи
- Дополнительный выпуск акций
- Учет векселя третьего лица в счет оплаты товаров
- О переводе
- Корректировочные счета-фактуры
- Учет операций по лицензионному соглашению с нерезидентом
- Подтверждение права на применение ставки 0 по налогу на прибыль организации осуществляющей медицинскую деятельность
- Оплата дежурств
- Декларация по НДС при раздельном учете
- Закончился срок разрешения на работу - ответственность
- О расходах на электроэнергию
- Как зарегистрировать недвижимое имущество
- О пособиях на похороны
- По итогам инвентаризации сумма рассчитанного резерва в части неиспользованного отпуска оказалась меньше фактического остатка неиспользованного резерва на конец года.Учет
- Уплата ЕНВД по ОП
- отчетность за 2012 компания на УСН
- Оформление самостоятельно разработанной формы первичного документа
- Обособленные подразделения
- Агентский договор
- Налог на имущество квартиры, предназначенная для перепродажи с регистрацией права собственности
- О заполнении счета-фактуры
- штраф подотчет без заявления
- Директор - учредитель
- Имущественный вычет
- Участники Сколково
- Ремонт
- Аренда ТС с лицом, управляющим по доверенности
- Обязательный аудит
- Реконструкция
- экологический класс транспортного средства
- Подпись бухотчетности
- Условия применения ЕНВД
- О налогообложении задатка при УСН
- Статистическая отчетность
- заполнение транспортной декларации, если в паспорте отсутствует идентификационный номер транспортного средства
- О расходах на аккумуляторные батареи
- О категориях сотрудников
- договор купли-продажи
- реализация товаров иностранной организации
- Страховые взносы
- Сколько раз в месяц организация должна формировать и выдавать сотрудникам расчетные листки по зарплате
- Реализация муниципалам ЕНВД
- Расторжение трудового договора
- код операции для перемещения суммы
- Отчисления в ПФР. ЕСХН. Превышение.
- О трудовой книжке
- Смена генерального директора
- База по НДС (приобретение имущественных прав)
- Дистрибьюторское соглашение
- Среднеотраслевая зарплата
- взаимозачет
- О необходимости начислять районный коэффициент на пособие рассчитанное из МРОТ
- Место регистрации ООО
- Амортизационная группа транспортных средств, ОКОФ
- утеря трудовой книжки
- расчет среднесписочной численности
- Уплата транспортного налога
- Выдача денежных средств под отчет
- Счет-фактура
- Расходы будущих периодов
- Разместили некоторую сумму на банковском депозите и получили доход. Нужно ли вести раздельный учет НДС?
- Транспортный налог
- информационные услуги при упрощенке, дата признания, НДС
- имущественный вычет
- Зачет взаимных требований в валюте
- Оренбург. Транспорт
- Учет покупки хозяйственных принадлежностей
- Налоговая декларация по НДС
- Инвентаризация резерва на отпуск
- Принятие и передача основных средств в аренду
- Гарантийный платеж
- Инвойс на иностранном или на русском языке
- определение амортизационной группы
- Стандартный налоговый вычет на ребенка
- Об возмещении сумм больничного из ФСС
- Лимит кассы для обособленных подразделений
- Унифицированные формы кассовых документов по кассовым операциям
- опытный образец по договору остается у испонителя, БУ
- Выплата аванса
- О транспортном налоге
- Форма М-12
- Начисленная, но не выплаченная зарплата в 2-НДФЛ
- Сотрудник работает только по выходным и праздникам
- Госпошлина (бухгалтерский учет)
- Оптовая торговля
- Об учете оплаты сотрудниками мобильной связи
- Регистрационные действия через подрядчика
- Как отражаются результаты от реализации и списания основных средств в отчете о прибылях и убытках
- Возврат аванса от нерезидента
- Заполнение декларации № 8 (алкоголь)
- Норма рабочего времени
- Плата по экологии аренда
- Возврат материалов поставщику
- Об учете процентов по займу на приобретение и сооружение ОС
- Стандартный налоговый вычет
- Таможенная стоимость и стоимость в бухучете
- Об оплате обучения
- Отказ организации в вычете НДС
- О расходах на УСН
- Как отразить продажу квартиры в бухгалтерском и налоговом учете?
- Аренда у сотрудников
- ПФР казах
- Передача полуфабрикатов в переработку, оформление и БУ
- Оказание услуг
- Пылесос
- отчетность НКО
- Входной НДС.
- Вычет НДС по приобретенным основным средствам
- Расчет лимита по кассе, учетная политика
- У организации есть столовая, которая кормит как посторонних лиц, так и сотрудников. Можно ли кормить без наценки. Учет расходов. НДФЛ.
- Списание банковской гарантии
- КБК Земельный налог 2012
- Вычет НДС при строительстве объекта
- Среднесписочная отчетность в налоговую.
- Учет бонусного товара
- Безнадежная задолженность
- Подача 2-НДФЛ реорганизованной организацией.
- материалы в расходы, документы
- Декларация по транспортному налогу
- Начисление отпускных сотруднику, работающему вахтовым методом
- Нумерация счетов-фактур
- Предъявление коммунальных расходов
- Лизинговое имущество. Ремонт. Учет у лизингополучателя
- КБК Земельный налог
- Строка 100 Декларации по транспортному налогу
- Расходы на продление свидетельства на товарный знак
- О раздельном учете по НДС
- Оформление транспортных документов