Наши сайты
3 месяца подписки и королевский фарфор в подарок!
Журнал, справочная система и сервисы
№6
Март

В свежем «Главбухе»

Стало ясно, на сколько оштрафуют за старую ККТ

Подписка
3 месяца подписки и королевский фарфор в подарок!
№6

Подтверждение вида деятельности в ФСС 2017: какой ОКВЭД ставить

14 марта 276 просмотров

Новости по теме

Основной вид деятельности надо подтвердить все-таки со старыми кодами ОКВЭД. И сделать это следует не позднее 17 апреля.

Исключение - компании, зарегистрированные после 11 июля 2016 года. Им в заявлении и справке-подтверждении вида деятельности надо писать новые коды из ОКВЭД2.

Такой вывод содержится в письме ФСС от 08.02.2017 № 02-09-11/16-07/2827.

Напомним, на сайтах региональных отделений фонда была противоречивая информация. Одни регионы настаивали на указании в заявлении и справке новых кодов, другие – старых кодов.

Не было единого мнения и по сроку подтверждения деятельности. Некоторые отделения ФСС считали, что подать документы нужно не позднее 14 апреля. Так как 15 апреля – выходной день, и перенос срока законодательством не предусмотрен.

Другие отделения фонда разъясняли, что крайний срок сдачи переносится на ближайший рабочий день – 17 апреля.

ОКВЭД 2017 - с расшифровкой по видам деятельности

Еще материалы по теме:

Дорогой коллега, для Вас четверть года и королевский фарфор в подарок!

Подпишитесь сегодня на 15 месяцев «Главбуха» по цене 12.
И мы подарим Вам легендарный чайный сервиз!

Узнайте как купить дешевле>>


На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону 8 (800) 222-15-72.



Статьи по теме

Вопросы и ответы по теме

из Журнала по теме


Будьте в курсе!



Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.





Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться



  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Выдавайте деньги под отчет только сотруднику или физлицу, с которым заключили гражданско-правовой договор. Если подотчетник купил материалы, не списывайте их напрямую в расходы в дебет 20 или 26 счета. Сначала учтите покупки на счете 10.

Опросы

Вы работали хотя бы с одним банком, у которого сейчас отозвали лицензию?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно

Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний


Вас заинтересует

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.