Новая декларация по НДС вступила в силу

12 марта вступил в силу приказ, который утвердил новую декларацию по НДС (приказ от 20.12.2016 № ММВ-7-3/696@).

Применять ее нужно с отчетности за 1 квартал 2017 года. Крайний срок сдачи декларации – 25 апреля.

В декларации три важных изменения:

Подробнее читайте в статье «Новая форма декларации по НДС в 2017 году».

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