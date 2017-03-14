Новая декларация по НДС вступила в силу

12 марта вступил в силу приказ, который утвердил новую декларацию по НДС (приказ от 20.12.2016 № ММВ-7-3/696@).
Применять ее нужно с отчетности за 1 квартал 2017 года. Крайний срок сдачи декларации – 25 апреля.
В декларации три важных изменения:
- в строке 125 раздела 3 компании будут отражать вычеты по капитальному строительству;
- в декларации нет лимита в 1000 знаков. Покупатели смогут указывать в разделе 8 номера всех таможенных деклараций из счета-фактуры без ограничений;
- номер таможенной декларации в новой строке 035 раздела 9 будут заполнять только компании особой экономической зоны в Калининградской области.
Подробнее читайте в статье «Новая форма декларации по НДС в 2017 году».
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