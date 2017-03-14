В рядах банков, оставшихся без лицензии, пополнение

С 14 марта Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ПАО). По величине активов на 1 февраля банк занимал 217 место.
КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» размещал средства в активы низкого качества и полностью утратил собственный капитал. Банк не создавал необходимые резервы и предоставлял недостоверную отчетность.
Вкладчики «НЕФТЯНОГО АЛЬЯНСА» получат страховое возмещение в размере 100% от вклада, но не более 1,4 млн. руб.
Смотрите полный список банков, лишенных лицензии в 2017 году.
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