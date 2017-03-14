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ФСС разрешил перенести срок подтверждения основной деятельности

14 марта 1321 просмотр

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Срок подтверждения основного вида деятельности — 15 апреля. В 2017 году эта дата выпадает на субботу. Поэтому фонд примет документы до 17 апреля включительно (письмо ФСС РФ от 8 февраля 2017 г. № 02-09-11/16-07-2827).

Подтверждать вид деятельности в ФСС 2017 в электронном виде или на бумаге должны все без исключения организации, зарегистрированные в 2016 году и ранее. Делать это нужно для того, чтобы не платить взносы на травматизм по максимальным тарифам из заявленных видов деятельности.

Читайте в нашей новой статье:

  • зачем мы подтверждаем в ФСС основную деятельность в 2017 году;
  • какие документы нужны для подтверждения основной деятельности, смотрите образцы и бланки;
  • какие пять частых ошибок допускают коллеги при подтверждении основного ОКВЭД в 2017 году.
  • другие важные подробности по этой теме.
Как по-новому подтверждать вид деятельности в ФСС в 2017 году 


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