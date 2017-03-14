ФСС разрешил перенести срок подтверждения основной деятельности

Срок подтверждения основного вида деятельности — 15 апреля. В 2017 году эта дата выпадает на субботу. Поэтому фонд примет документы до 17 апреля включительно (письмо ФСС РФ от 8 февраля 2017 г. № 02-09-11/16-07-2827).

Подтверждать вид деятельности в ФСС 2017 в электронном виде или на бумаге должны все без исключения организации, зарегистрированные в 2016 году и ранее. Делать это нужно для того, чтобы не платить взносы на травматизм по максимальным тарифам из заявленных видов деятельности.

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