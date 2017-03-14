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Минфин: когда IT-компания может применять пониженные тарифы взносов

14 марта 103 просмотра

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Минфин разъяснил, с какого момента и при соблюдении каких условий действуют пониженные тарифы для IT-компаний (письмо от 14.02.2017 № 03-15-06/8100).

Финансисты указали, что IT- компании могут применять льготные тарифы при соблюдении следующих условий:

  • имеется документ о государственной аккредитации;
  • среднесписочная численность работников не менее 7 человек;
  • доля доходов от реализации программ для ЭВМ, баз данных, их адаптации и модификации, а также услуг по установке, тестированию и сопровождению продуктов по итогам отчетного (расчетного) периода составляет не менее 90% в сумме всех доходов.

Если организация, получившая аккредитацию, соблюдает условия о доле доходов и численности работников за период с 1 января по 31 марта 2017 года, она может применять пониженные тарифы с 1 января.

О том, какие тарифы могут использовать IT-компании, смотрите в статье «Пониженные тарифы страховых взносов в 2017 году».

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