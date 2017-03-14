Срок сдачи 6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года перенесен

Готовясь к сдаче 6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года, не забудьте, что срок сдачи перенесен.

Общий срок представления годового 6-НДФЛ – 1 апреля 2017 года. Но он выпал на субботу, выходной день. Поэтому по правилам НК РФ крайний срок переносится на ближайший рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ).

Соответственно срок сдачи 6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года истекает 3 апреля. Если опоздать не больше чем на месяц, то оштрафуют минимально на 1000 руб. За каждый следующий полный или неполный месяц просрочки штраф увеличат еще на 1000 руб.

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