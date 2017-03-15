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Минфин ответил, какие услуги облагаются НДС, а какие – нет

15 марта 415 просмотров

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Российская организация оказывает услуги по проектированию иностранной организации. В данном случае НДС начислять не надо (письмо Минфина России от 22 февраля 2017 г. № 03-07-08/10206).

Непосредственным покупателем проектных услуг является иностранная организация, а не ее постоянное представительство. Значит, в данном случае территория РФ местом реализации услуг для целей НДС не признается. 

Место реализации инжиниринговых услуг, к которым относятся предпроектные и проектные услуги, определяется по месту деятельности покупателя услуг (подп. 4 п. 1, подп. 4 п. 1.1 ст. 148 НК)  При этом местом осуществления деятельности покупателя услуг считается территория РФ в случае его фактического присутствия на основе государственной регистрации организации.

Возможно, эта новость пригодится вам для заполнения декларации по НДС за 1 квартал или 2 квартал 2017 года. В нашей новой статье вы найдете: 

  • Срок сдачи декларации по НДС за 2 квартал (2 кв.) 2017 года;
  • Бланк (форма) декларации по НДС;
  • Кто сдает декларацию по НДС;
  • В каком виде сдавать декларацию;
  • Что будет за ошибки в декларации по НДС;
  • Декларация по НДС за 2 квартал (2 кв.) 2017 года: инструкция по заполнению;
  • Образец заполнения декларации по НДС за 2 квартал 2017 года.

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