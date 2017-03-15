Появился список всех регионов, где в 2017 году действуют налоговые каникулы

Минфин на своем официальном сайте опубликовал список всех регионов, в которых власти ввели налоговые каникулы или уменьшают ставки для предпринимателей на упрощенке и патенте.

Таблица с регионами, в которых действуют льготы для предпринимателей, содержит данные по состоянию на 1 марта 2017 года. В одной колонке приведены реквизиты региональных законов. В двух других колонках перечислены виды предпринимательской деятельности, подпадающие под применение нулевой ставки налога по упрощенке и патенту.

Установить нулевую ставку для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей вправе любой субъект РФ. Для этого власти должны издать закон. Право на налоговые каникулы имеют предприниматели, которые ведут деятельность в производственной, социальной и научной сферах. Однако власти регионов вправе вводить дополнительные условия и ограничения.

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