ФНС изменит формы 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. Налоговая служба начала разработку проекта, который существенно поменяет отчетность по НДФЛ и отразится на работе бухгалтеров.

Тест с конкретными предложениями пока не опубликован. Но уже известно, что налоговая служба планирует внести изменения в:

Ориентировочно новые формы можно будет применять с начала 2018 года. За 2016 год нужно отчитаться до 3 апреля 2017 года. Изменения в формы внести не успеют. Скачать бесплатно бланки, посмотреть образцы и другие подсказки можно в статьях: