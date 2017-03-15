ФНС изменит формы 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. Налоговая служба начала разработку проекта, который существенно поменяет отчетность по НДФЛ и отразится на работе бухгалтеров.
Тест с конкретными предложениями пока не опубликован. Но уже известно, что налоговая служба планирует внести изменения в:
- сообщение о невозможности удержать НДФЛ, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога;
- справки 2-НДФЛ;
- расчет 6-НДФЛ.
Ориентировочно новые формы можно будет применять с начала 2018 года. За 2016 год нужно отчитаться до 3 апреля 2017 года. Изменения в формы внести не успеют. Скачать бесплатно бланки, посмотреть образцы и другие подсказки можно в статьях:
- Какие коды доходов и вычетов указывать в справке 2-НДФЛ за 2016 год;
- 6-НДФЛ за 2016 год образец заполнения
- Пример заполнения 6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года
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