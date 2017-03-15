Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Об уменьшении единого налога на уплаченные взносы
- Об ошибке в трудовой книжке
- Расчет процентов по займу
- сельскохозяйственная организация
- налоговые расходы судна чередующего внешние и внутренние перевозки
- Учет в ФПИ
- Годовая премия при расчете отпускных
- Гашение чеков.Принятие расходов по испорченному чеку.
- Фактический адрес - риски
- О добровольном отказе от ЕНВД
- О переводе долга
- Вычет НДС по нормируемым расходам
- Учет процентов по депозиту
- О вычете разведенному родителю
- Контракт между иностранной фирмой и российской организацией
- Расчеты наличными
- создание и использование резерва по сомнительным долгам в НУ
- Учет госпошлины
- Совмещение должностей председателем садоводческого товарищества
- Отказ от упрощенки
- оружие
- Переплата по НДФЛ из-за смены статуса.
- Учет операций по строительству
- Приобретение компьютерной программы
- Восстановление НДС при возврате аванса
- Вычет на ребенка
- Об учете управленческих услуг
- Оригиналы документов, подтверждающих право требования по цессии
- Учет услуг сторонних организаций
- Бухгалтерская отчетность (ООО на УСНО)
- Списание безнадежной дебиторской задолженности, если срок списания пропущен
- Заверение книги доходов и расходов.
- Учет доходов и расходов перевозка
- О лимите остатка кассы
- О внесении изменений в учетную политику
- Подотчет на зарплатные карты
- Расходы на НИОКР не давшие положительного результата
- Ошибки в бухучете
- расчет командировки работнику за субботу и воскресение (выходные дни)
- Ставка земельного налога
- Приобретение работ у иностранного поставщика
- Правомерность требования о представлении документов одновременно со справкой об окончании проверки
- Исправление ошибки в бухучете
- Восстановление НДС
- Оформление ТОРГ-12
- Договор цессия
- Расходы по основному средству, требующие гос регистрацию
- Ставка НДС
- Вычет по НДС
- Возврат товара: работы по монтажу оборудования
- КБК. Загрязнение атмосферы.
- Реорганизация
- Новые коды 505-СТ
- ЕНВД ОСН
- Кредиторская задолженность при переходе с УСН на общую
- Обосбленное подразделение не является юридическим лицом
- Реализация товара ниже закупочной цены
- Поступление оборудования (НДС)
- О кадастровой стоиомости
- В платежном поручении не указан КБК
- Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов
- Гарантийный ремонт за границей
- Об отражении в учете экспортной выручки
- Учет операций по приобретению ОС при УСН
- Учет импортных товаров
- О принятии НДС к вычету с аванса
- Оформление капитального ремонта
- Обособленное подразделение
- Отражение в справках по форме 2-НДФЛ переходящих отпускных
- Трудовой договор у ИП
- Восстановление НДС при безвозмездной передачи ОС
- Возврат НДФЛ
- Приобретение земли
- Об НДФЛ при аренде у физического лица
- Учредитель - управляющий. Все сотрудники - совместители.
- Получение имущества по договору лизинга и получение субсидии
- Порядок приобретения алкогольной продукции
- Аренда квартиры для командировок
- убыток БУ и НУ
- Учёт подарков
- Книга доходов и расходов
- разменный фонд
- штраф за несвоевременную выплату отпускных
- Заявление на возмещение
- О необходимости транспортной накладной при экспедиторских перевозках
- Отражение в бухучете БСС "Система Главбух"
- Дилерский договор поставки
- Об аренде
- Обучение и работа сотрудника
- О налоговой и бухгалтерской отчетности
- В каких размерах предоставлять вычеты на детей?
- Рассылка открыток и календарей с логотипом предприятия
- изменение в книге
- перепланировка и перегородки в помещении: ремонт или реконструкция
- Увеличение уставного капитала за счет займов
- Грант от Европейского сообщества
- Приём на работу иностранца
- Взаимозачет
- Получение и возврат товарного кредита
- О предоставлении сведений о среднесписочной численности работников
- Изготовление заказа
- код ОКОФ
- Сдача "алкогольных" деклараций
- О заполнении трудовой книжки студента
- Плата за вход
- Об оплате работы в праздничные дни
- Представительские расходы
- Новация договора цессии в займ
- О необходимости вносить плату за загрязнение окружающей среды
- О реквизитах счета-фактуры
- О подписании счетов-фактур
- Акт взаимозачета
- Изменения в законодательстве при реализации алкоголя в розницу
- Конверсия
- Списание самортизированных ОС
- Транспортный налог при неполном месяце. Заполнение декларации
- Плата за негативное воздействие
- О применении ККТ
- Возврат бракованной готовой продукции. Первичка
- Об исправлении ошибок в бухгалтерском и налоговом учете
- Списание материалов по истечении срока годности
- Патент. Москва. Санкт-Петербург.
- Взаимозачет
- дебиторская задолженность
- Учет комиссии за перевод
- Продолжительность учебного отпуска
- Снятие с учета ИП на ЕНВД. Увольнение беременной сотрудницы
- Учет аренды
- СПИ спецодежды со сроком до износа
- Установление доплат.
- Подготовительные расходы подрядчика.
- Зарплата совместителя. Главбух-совместитель.
- Расчет пособия по беременности и родам
- Продажа основного средства
- Создание обособленного подразделения
- Заполнение бухгалтерского баланса
- О зарплате работнику профсоюза
- Изменение кадастровой стоимости земельного участка в декларации
- Учет товаров по результатам инвентаризации. Дубликат счет-фактуры.
- Вексель
- Расчет пособия по беременности и родам по дополнительному листку
- Расчет среднесписочной численности
- создание обособленного подразделения
- Регистрация аренды в случае автоматической пролонгации
- Продажа топлива без лицензии
- Договор аренды с физическим лицом
- Представление документов в ИФНС
- Выплата пособия по беременности и родам
- Уплата земельного налога предпринимателем
- Нужна ли лицензия на торговлю через интернет-магазин
- Пояснительная записка при УСН. Отмена упрощенки
- Лицензии на алкоголь для обособленных подразделений
- Определение амортизационной группы
- Приобретение и установка GPRS или ГЛОНАСС и радиостанции на ТС
- учет расходов на обучение технике безопасности
- Амортизационная группа
- Оприходование ОС бывшего в употреблении
- Учет и передача титульных сооружений
- Исчисление страховых взносов
- Вычет НДС
- О расчете отпускных
- О ведении номенклатуры товаров
- Оказание услуг экспедиторской организацией.В счетах фактурах выставленные на нас в разделе продавец указана другая компания
- Командировка в головное подразделение
- Восстановление НДС при экспорте.
- Записи о работе в трудовой книжке
- Ответственность за несвоевременное снятие Z отчета и ведение журнала кассира -операциониста
- Списание продукции.
- 1.Расчет компенсации.2. Дополнительный отпуск.
- учет арендованного ос
- Увеличении уставного капитала
- предоставление аудиторам информационной базы
- НДФЛ в обособленном подразделении
- Сведения о средне списочной численности, если в штате числится одни директор
- Учет сертификата ЭЦП.
- Больничный в отчёте
- Процент начисления больничного по уходу за больным ребенком работникам Крайнего Севера с 11 -го дня
- Расходы будущих периодов
- Раздельный учет НДС
- Оплата за обучение физ. лица, не являющимся работником организации
- Об оплате поездки сотрудника, которому установлен разъездной характер работ
- Счет-фактура валюта
- Премия сотруднику из бюджета
- Регистрационный взнос
- О лицензировании деятельности, облагаемой ЕНВД
- НДФЛ, страховые взносы алименты
- Патентная система