На подготовку единого расчета по страховым взносам 2017 времени все меньше. Первый расчет по итогам 1 квартала сдают в инспекцию не позднее 2 мая. Образец заполнения готов.

Например, в едином расчете есть новая графа, где указываются паспортные данные работников. В отмененных формах 4-ФСС и РСВ-1 такой графы не было.

Указать серию и номер паспорта каждого работника нужно в разделе 3 расчета «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах» нового расчета.

Подробнее читайте в статье «Расчет по страховым взносам 2017: образец заполнения».

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