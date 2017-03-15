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Расчет по страховым взносам 2017 - образец заполнения

15 марта 844 просмотра

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На подготовку единого расчета по страховым взносам 2017 времени все меньше. Первый расчет по итогам 1 квартала сдают в инспекцию не позднее 2 мая. Образец заполнения готов.

Например, в едином расчете есть новая графа, где указываются паспортные данные работников. В отмененных формах 4-ФСС и РСВ-1 такой графы не было.

Указать серию и номер паспорта каждого работника нужно в разделе 3 расчета «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах» нового расчета.

Подробнее читайте в статье «Расчет по страховым взносам 2017: образец заполнения».

Единый расчет по страховым взносам в ФНС с 2017 года: пример заполнения

Еще про единый расчет читайте:

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Выдавайте деньги под отчет только сотруднику или физлицу, с которым заключили гражданско-правовой договор. Если подотчетник купил материалы, не списывайте их напрямую в расходы в дебет 20 или 26 счета. Сначала учтите покупки на счете 10.

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