Материнский капитал могут заменить ежемесячной выплатой

Госдума 23 мая рассмотрит законопроект, который предусматривает отмену материнского капитала. Вместо него родители будут получать пособие на родных и усыновленных детей.
На первого ребенка размер пособия составит 3000 руб., на второго – 5000 руб., на третьего – 7000 руб. Выплачиваться пособие будет ежемесячно до достижения детьми 18 лет.
Кроме того, семьям с пятью и более детьми будет предоставляться земельный участок с подведенными коммуникациями. А после рождения или усыновления седьмого ребенка – автомобиль «Газель».
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