Сегодня у бухгалтеров два важных дела

Сегодня, 15 марта, у бухгалтеров два важных дела – надо заплатить взносы и представить в Пенсионный фонд СЗВ-М за февраль.

Чтобы не ошибиться в платежках, посмотрите образцы платежных поручений по взносам за февраль 2017 года.

Актуальные КБК по взносам вы найдете в Справочнике кодов бюджетной классификации (КБК) на 2017 год.

А правильно заполнить ежемесячный отчет в ПФР вам поможет статья «СЗВ-М за февраль 2017 года: сроки сдачи, образец, бланк, штрафы».

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