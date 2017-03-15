Госдума одобрила электронный больничный

Госдума во втором чтении приняла законопроект № 27110-7 о введении электронных больничных.

Электронный больничный будет равнозначен бумажному бюллетеню. Работник сможет получить листок в электронном виде по своему желанию.

Тогда больничный врач разместит в единой информационной системе ФСС — ЕИИС «Соцстрах». Врач в программе запросит у ФСС номер больничного листа для выдачи. Далее внесет в листок нетрудоспособности сведения о медицинской организации, работнике и временной нетрудоспособности.

Подробнее читайте в статье «Электронный больничный лист с 2017 года».

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