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Не позднее 3 апреля в статистику надо сдать новый отчет

15 марта 1676 просмотров

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Форма ТЗВ-МП за 2016 год - новый отчет, который надо представить в Росстат к 3 апреля 2017 года. Посмотрите, кто сдает ТЗВ-МП за 2016 год и как заполнить новую статистическую форму.

Отчитаться по новой форме должны все малые компании, в том числе микропредприятия, которые попали в выборку.

Дело в том, что малый бизнес проходит сплошное статистическое наблюдение только один раз в пять лет (п. 2 ст. 5 Закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ). Последний раз оно проходило по итогам 2015 года.

Бланк нового отчета утвержден приказом Росстата от 29.07.2016 № 373. Он состоит из титульного листа и двух разделов. В первом разделе отражаются сведения о выручке, во втором — расходы. Данные приводятся в тысячах рублей с одним десятичным знаком.

Подробнее читайте в статье «Форма ТЗВ-МП за 2016 год – образец заполнения».

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Выдавайте деньги под отчет только сотруднику или физлицу, с которым заключили гражданско-правовой договор. Если подотчетник купил материалы, не списывайте их напрямую в расходы в дебет 20 или 26 счета. Сначала учтите покупки на счете 10.

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