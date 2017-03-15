Не забудьте уведомить Роспотребнадзор о новых видах деятельности

Правительство РФ обновило перечень видов деятельности, о которых компании и предприниматели должны сообщать чиновникам (постановление Правительства РФ от 4 марта 2017 г. № 260).

Если ваша компания начинает новую деятельность, проверьте, нужно ли уведомить об этом чиновников по месту предполагаемого бизнеса. Какое ведомство уведомлять, зависит от вида деятельности. Чаще всего это Роспотребнадзор. Форма уведомления осталась прежней (приложение № 2 к постановлению Правительства РФ от 16 июля 2009 г. № 584). Подробности – кто обязан уведомить, каким способом, ответственность, бланк и образец уведомления – в нашей новой статье.

Направить уведомление нужно до того, как компания фактически начнет новую деятельность. Если компания сменит свое местонахождение, адрес, по которому фактически ведет бизнес или реорганизуется, в течение 10 дней уведомите об этом то же ведомство, в которое вы сообщали о новом бизнесе. Форма - произвольная.

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