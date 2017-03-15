Основной вид деятельности в ФСС нужно подтвердить в апреле. Тариф взносов на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний на 2017 год ФСС установит по тем данным, которые вы заявите до 17 числа.

Все зависит от основного вида деятельности организаций и предпринимателей. Как его определить на текущий год, разберем на примере.

Пример: Как определить основной вид деятельности

Общая выручка без НДС от реализации продукции (работ, услуг) ООО «Альфа» за 2016 год составила 8 000 000 руб., в том числе:

от издательской деятельности (код ОКВЭД – 22.1) – 3 500 000 руб.;

от производства мебели (код ОКВЭД – 36.1) – 3 500 000 руб.;

от реализации бытовой мебели по агентским договорам (код ОКВЭД – 51.15.1) – 1 000 000 руб.

Удельный вес издательской деятельности составляет 43,75 процента (3 500 000 руб. : 8 000 000 руб. × 100%).

Деятельности по производству мебели – 43,75 процента (3 500 000 руб. : 8 000 000 руб. × 100%).

Деятельности агентов по оптовой торговле мебелью – 12,5 процента (1 000 000 руб. : 8 000 000 руб. × 100%).

Наибольший удельный вес имеют два вида деятельности организации. Поэтому бухгалтер определил, какому виду деятельности соответствует наиболее высокий класс профессионального риска.

В 2017 году издательской деятельности соответствует 1-й класс профессионального риска, а деятельности по производству мебели – 8-й класс.

Основным видом деятельности «Альфы» на 2017 год признается деятельность по производству мебели. На основании проведенных расчетов бухгалтер заполнил:

Эти документы бухгалтер представил в отделение ФСС России, в котором зарегистрирована организация. Фонд присвоил «Альфе» тариф взносов на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний на 2017 год, соответствующий 8-му классу профессионального риска. Его размер составил 0,9 процента (ст. 1 Закона от 19 декабря 2016 419-ФЗ, ст. 1 Закона от 22 декабря 2005 179-ФЗ).

Какие еще документы представить в ФСС России, чтобы установили тариф взносов на травматизм, смотрите в рекомендации от Системы Главбух.

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