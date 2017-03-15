ФНС выпустила контрольные соотношения для нового расчета по страховым взносам

ФНС России утвердила контрольные соотношения для единого расчета по страховым взносам (письмо от 13 марта 2017 г. № БС-4-11/4371). По ним будут проверять отчет налоговые инспекторы.

Форма расчета утверждена приказом ФНС России от 10 октября 2016 г. № ММВ-7-11/551. Всего для данного отчета предусмотрено 314 контрольных точек.

Расчет по страховым взносам впервые надо сдать в ИФНС по итогам 1 квартала не позже 2 мая 2017 года с учетом переноса срока с 30 апреля. За невовремя сданный отчет инспекторы будут блокировать расчетные счета компании. Кроме того, возможен штраф.

Новый расчет достаточно объемный. В форме титульный лист и три раздела. Первый раздел предназначен для данных о начисленных взносах. Второй раздел заполняют не все компании, а только крестьянские и фермерские хозяйства. Третий раздел — для персонифицированных сведений о застрахованных лицах.

О том, как быстро заполнить расчет по страховым взносам, читайте статьи: