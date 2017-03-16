Безопаснее начислять взносы на путевки

Компания должна начислять страховые взносы на путевки, даже если их финансирует ФСС. Такой вывод сделал Минфин (письмо от 14 февраля 2017 г. № 03-15-06/8071).

Перечень необлагаемых выплат содержится в статье 422 Налогового кодекса РФ. В этом перечне нет путевок на санаторно-курортное лечение сотрудников, занятых на работах с вредными или опасными производственными факторами. Поэтому Минфин считает, что нужно начислять взносы на стоимость путевок независимо от того, оплачивает их компания за свой счет или за счет взносов на травматизм. Минтруд раньше высказывал такое же мнение (письмо от 18 февраля 2016 г. № 17-4/В-66).

Сумму взносов, начисленную на путевки, компенсировать за счет ФСС не получится. Фонде финансирует только стоимость путевки.

Читайте также: