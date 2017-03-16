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Не нужно платить НДФЛ с банковских комиссий

16 марта 174 просмотра

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Не удерживайте НДФЛ с комиссии, которую банк взял за перевод денег на карту сотрудника. Такое выгодное разъяснение выпустил Минфин (письмо от 13 февраля 2017 г. № 03-04-06/7825).

Работник получил от компании заем на личную карту. За перевод денег банк списал со счета компании комиссию. С этой суммы не надо исчислять НДФЛ, ведь она не является доходом работника. 

Чиновники рассуждали так. Для НДФЛ доходом признают экономическую выгоду в денежной или натуральной форме (ст. 41 НК РФ). В договоре займа было условие, что деньги переводят на карту работника. За перевод банк берет комиссию. Ее списывают со счета компании. Работник же не получает выгоды от того, что организация оплатила комиссию. Значит, это не доход и удерживать НДФЛ не надо.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Выдавайте деньги под отчет только сотруднику или физлицу, с которым заключили гражданско-правовой договор. Если подотчетник купил материалы, не списывайте их напрямую в расходы в дебет 20 или 26 счета. Сначала учтите покупки на счете 10.

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