Новые поступления в раздел «Ответы на вопросы» от 16.03.2017: Займы и кредиты , Бухгалтерский учет, Аренда

Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Выдача займов
- Сдача ИП в аренду собственной квартиры
- Учет ОС у ИП
- По вопросу о необходимости транспортной накладной
- Сертификат соответствия
- Декларация по налогу на прибыль
- Погашение займа третьим лицом
- Суммовые разницы
- Средний заработок для службы занятости.
- Продажа предпринимателем земельного участка, приобретенного им в статусе физического лица
- Учёт систем пожаротушения
- О предоставлении отпуска ветерану боевых действий
- График отпусков
- Учет питьевой воды
- Оформление передачи товаров в производство
- Отпуск руководителя
- Об учете приобретенного имущественного права
- очередной отпуск сразу после декретного как продлить срочный договор
- консультационные услуги иностранной компании на территории России
- Совместная деятельность
- Увольнение работника
- Декларация по ЕНВД
- О присвоении табельного номера
- Уплата НДФЛ и взносов по аренде автомобиля
- О перечислении НДФЛ авансом
- Об использовании унифицированных форм первичных документов
- приказ об утверждении перечня лиц, имеющих право подписи
- Реализация лома. Байконур. НДС
- Хранение документов
- Заполнение декларации по ЕНВД при остановке деятельности
- Командировки при сумированном учете.
- О подтверждении первичными документами произведенных расходов подотчетным лицом в рамках Закона 223-ФЗ
- Продажа автомобиля при УСН
- Документальное оформление доставки товара
- НДС налоговый агент
- Корпоратив
- Учет справочной системы "Главбух"
- учетная политика
- Несовершеннолетний сотрудник
- КБК за декабрь 2012
- Возвраты от покупателей
- Больничный
- О начислении купонного дохода
- Книга доходов и расходов ИП на ЕНВД
- Модернизация
- Доначисление взносов.
- Налоговый учет компенсации за использование авто
- ГСМ командировка на автомобиле
- Табель учета времени
- Компенсация расходов на проезд в отпуск
- О применении патентной системы
- Оформление пени
- Отпуск по уходу за ребенком после предыдущего отпуска по уходу за ребенком
- О заполнении статистической отчетности
- Неподтвержденный экспорт
- пониженные страховые взносы
- НДФЛ компенсации за проезд членов семьи
- Выплаты на третьего ребенка, размер материнского капитала
- О резерве по сомнительным долгам
- Стаж.
- Модернизация ОС
- О начислении больничного пособия
- Акт сверки с поставщиком
- Внутренний аудит
- Умер сотрудник задолженность наследство
- НДС при реализации лома черных металлов
- вопросы по ИП
- Платежное поручение
- Сроки по сдачи декларации по УСН
- О применении УСН
- О заполнении трудовой книжки
- При отсутствии сотрудника на рабочем месте какой документ нужно отправить сотруднику по месту жительства.
- Отказ от одного вида деятельности ЕНВД
- пособие по беременности и родам
- ТОРГ-12
- Бухгалтерский и налоговый учет компьютерных программ
- О возможности применения ЕНВД
- КБК 2013
- НДС списывать на себестоимость или отражать возмещение НДС при подтверждении экспорта?
- Расчет компенсации за задержку выплаты
- Исправление ошибок при учете имущества
- заполнение справки 2-НДФЛ в случае невозможности удержания налога с материальной выгоды от беспроцентного займа учредителю
- Переход на ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль
- акт по монтажным работам
- Сотрудник одной организации является директором в другой. Оформление
- О полномочиях налоговой инспекции при закрытии юрлица
- КБК для НДФЛ и страховых взносов в 2013 году за декабрь 2012
- Расчет коэффициента капитализации
- Учет насосно - компрессорных труб
- Расчет среднего заработка при направлении в командировку вновь принятого сотрудника
- Электронная подписка.
- Об учете скидок, предоставленных покупателям
- НДФЛ
- Использование чистой прибыли
- О дате признания дохода
- Об установлении минимального размера оплаты труда
- Субсидия из бюджета (НПО)
- Распределение внереализационных расходов пропорционально выручке
- Документальное подтверждение освобождения от уплаты НДС ст . 145 НК РФ
- Стандартный вычет по НДФЛ при рождении ребенка
- Приобретение недвижимости, постановка на учет
- Суточные.
- Декларация по налогу на имущество по обособленным подразделениям
- Учет в некоммерческой организации. Целевое финансирование
- НДС при переходе с УСН на ОСН
- Б/у комиссия за оформление документов по договору лизинга
- Личные средства ИП. Получение личных средств для собственных нужд
- Отчетность некоммерческого партнерства
- Переход с патентной системы на ЕНВД. Заявление на ЕНВД
- Новогодние подарки детям сотрудников
- Учет вклада в уставный капитал
- Пенсионер, недвижимость УСН
- Расчет компенсации за неиспользованный отпуск
- ИП ОСНО взаимозачет использование наличности
- Среднесписочная численность сотрудников
- Сдача наличных в банк
- Оформление кассовых документов при сдаче выручки
- О доплате до нормы рабочего времени
- Доходы СНТ: детальное описание порядка включения доходов СНТ в состав доходов товарищества.
- Начисления по дополнительному тарифу во время простоя предприятия
- Должна ли организация, применяющая УСН, переходить на уплату ЕНВД при осуществлении розничных продаж?
- В каком порядке осуществляется возмещение НДС по строительным работам, выполненных подрядчиком?
- Годовая отчетность предпринимателя и ее сроки сдачи
- Что делать, если ИП пропустил срок уплаты патента?
- Какую отчетность сдавать только что созданной компании
- Можно ли начислить работнику премию за прошедший год в следующем году?
- Когда ИП платит налог на имущество?
- Какая ответственность предусмотрена, если организация располагается не по юридическому адресу?
- Где узнать уникальный идентификатор начисления?
- Какие налоги платит компания при владении трактора?
- Списание услуг по сертификации продукции
- По итогам года ИП должен перечислить в ПФР максимальную сумму взносов на обязательное пенсионное страхование, равную 8 МРОТ. Можно ли вычесть из нее минимальный фиксированный платеж, перечисленный в течение года?
- Сооружение на понтонном основании к какому объекту недвижимости относится
- Может ли компания учесть при расчете налога на прибыль расходы на проведение тренингов, направленных на командообразование?
- Куда ставить автомобиль на учет, если приобретен он филиалом компании?
- Гарантийный ремонт силами стороннего исполнителя
- Как правильно отразить в учетной политике переход с «самописной» компьютерной программы на 1С?
- Как отразить это в бухгалтерском и налоговом учете оплату подотчетником услуги связи за организацию через терминал?
- Каков состав и сроки составления бухгалтерской и налоговой отчетности для организации на УСН 6%?
- Когда наступает обязанность сдавать отчетность по НДС в электронном виде?
- При оплате в 2014 году страховых взносов (и налогов) за декабрь 2013 года и более ранние периоды надо указывать код ОКАТО или ОКТМО?
- Можно ли уволить в порядке перевода работника на больничном?
- Нужно ли сдавать "уточненку" по налогу на имущество, если остаточная стоимость основных средств сформирована неправильно?
- Как отражают в бухгалтерском учете уставный капитал при реорганизации?
- Мы на общей системе и деятельность не ведем. Сдаем единую упрощенную декларацию. Нужно ли сдавать НДС в электронном виде?
- Можно ли за счет собственных средств погасить недоимку по налогу не удержанному с дохода иностранной организации?
- Каков порядок отражения в учете и налогообложения неустоек?
- Как отразить передачу квартир Администрации района?
- Директор закупает материалы за свой счет, а потом раз в месяц приносит документы, оформляет авансовый отчет и мы возмещаем расходы. Правомерно ли это?
- Как начислить страховые взносы на премии, выплаченные в текущем месяце за прошлые периоды?
- В 4 квартале медицинская организация теряет право на УСН. Можно ли будет платить налог на прибыль по льготной ставке 0 процентов?
- Я предприниматель на ЕНВД. Нужно ли удерживать НДФЛ с компенсации за использование автомобиля, которую я плачу работникам?
- Какой порядок бухгалтерского и налогового учета операций по договору лизинга?
- Как отражают продажу основного средства в бухгалтерском и налоговом учете?
- Чем с точки зрения бухгалтерского, налогового и управленческого учета отличаются работы и услуги?
- Когда нужно перечислить НДФЛ с зарплаты за декабрь?
- Как заполняется 3-НДФЛ индивидуальным предпринимателем?
- Как учитывают операции с возвратной тарой и начисляют НДС по ним?
- Облагают ли НДС проценты по займу? Как их отражают в бухгалтерском учете?
- Как учесть расходы по уплате вступительных взносов в саморегулируемую организацию (СРО)?
- Как учесть затраты по покупке прав на программу при УСН?
- В какие сроки закрывается паспорт сделки? Какие основания для закрытия паспорта?
- Какую сумму премии по договору страхования работников нужно указать в формах 4-ФСС и РСВ-1?
- В какую налоговую инспекцию нужно отправлять декларации ЕНВД по обособленному подразделению?
- Если сотрудник уходит в отпуск после новогодних праздников правильно ли будет отразить в учете начисление отпускных и страховых взносов в январе?
- Какой код указывать при заполнении раздела 7 декларации по НДС?
- Можно ли зачесть НДС в счет уплаты налога на прибыль?
- По какой стоимости принимать к учету акции, купленные на аукционе?