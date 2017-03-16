Как в 4-ФСС за 1 квартал 2017 года отразить результаты спецоценки

В таблице 5 новой формы 4-ФСС за 1 квартал 2017 года записываются результаты спецоценки рабочих мест, проведенной в 2016 году или раньше.

В графе 3 указывается общее количество рабочих мест. А в графе 4 – число мест, где спецоценка проведена.

В графах 5 или 6 будут рабочие места, отнесенные к 3 и 4 классам условий труда. Если вредных и опасных условий труда нет, в графах 5 и 6 ставятся прочерки (не нули!).

Если спецоценка проведена в текущем году или вообще пока ничего не оценивалось, заполнить таблицу 10 надо так. В графе 3 ставится общее количество рабочих мест. В графах 4, 5 и 6 – нули.

Подробнее про форму 4-ФСС читайте в статьях «Новая форма 4-ФСС за 1 квартал 2017 года» и «Форма 4 ФСС за 1 квартал 2017 года: новый бланк».

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