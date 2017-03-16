Где узнать, какие отчеты ждет Росстат

Отчетов в органы статистики множество. Есть разовые, ежемесячные, квартальные и годовые формы. Конкретный список для каждой компании свой.

Узнать его можно в онлайн-сервисе Росстата http://statreg.gks.ru(письмо Росстата от 26.07.16 № 04-04-4/92-СМИ). Найти свои формы можно по ИНН или ОГРН компании. Сервис формирует файл с таблицей. В ней будут перечни форм и сроки сдачи, а также ссылки на бланки.

В Росстате считают, что компания должна сдавать все формы, которые выдал сервис. Если пропустить хоть один отчет, штраф для компании составит до 70 000 руб., для директора — до 20 000 руб. За повторное нарушение штрафы больше — до 150 000 руб. для компании и до 50 000 руб. для руководителя.

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