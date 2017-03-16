Путевые листы надо заполнять по-новому

Проверяйте путевые листы по новым контрольным точкам. Теперь таких 14.
С 26 февраля Минтранс поменял перечень обязательных реквизитов путевого листа (приказ от 18.01.2017 № 17). И компаниям нужно включить новые реквизиты в свой документ. Если этого не сделать, налоговики снимут расходы на ГСМ.
Подробности читайте в статье «Путевые листы изменились – новые контрольные точки».
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