ФНС опубликовала контрольные соотношения 2-НДФЛ и 6-НДФЛ 2016. Эти соотношения помогут проверить расчет 6-НДФЛ за 2016 год и найти ошибки, если они есть.

Контрольные соотношения утверждены письмом ФНС России от 10 марта 2016 г. № БС-4-11/3852. По ним инспекторы будут проверять, верно ли заполнения справки 2-НДФЛ и расчет 6-НДФЛ каждой компании. Кроме того, контрольные соотношения помогут понять, как связаны между собой 6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года и справки о доходах 2-НДФЛ за 2016 год. Если проверите эти отчеты по контрольным точкам, ошибок не найдут и налоговики. А значит, не будет и штрафов за недостоверные сведения.

Штраф за каждый расчет или справку с недостоверными сведениями – 500 руб. Но если вы обнаружили ошибку и сдали уточненный расчет до того, как ее заметили налоговые инспекторы, санкций не будет (ст. 126.1 НК РФ).

Сравнить расчет и справки помогут специальные образцы. Также составить отчетность помогут статьи: