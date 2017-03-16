Контрольные соотношения ФНС для единого расчета по взносам

Для первого расчета по страховым взносам налоговики утвердили более 300 контрольных точек с формулировками решений.

Показатели для проверки расчета ФНС привела в письме от 13.03.2017 № БС-4-11/4371@.

Например, если показатель графы 2 строки 010 приложения 2 раздела 1 > 0, то и показатель графы 2 строки 020 приложения раздела 1 > 0.

Если равенство не выполняется, налоговики фиксируют нарушение. И компании нужно проверить выплаты, которые облагаются взносами на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, за последние 3 месяца отчетного периода.

Напомним, первый расчет по взносам надо будет представить в ИФНС не позднее 2 мая, так как 30 апреля - выходной день.

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