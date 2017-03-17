Календарь переноса праздников: как отдыхаем в 2018 году

Минтруд России предложил вариант переноса праздничных дней на 2018 год. Так что уже можо планировать будущий отпуск.

В Минфине России подготовили проект постановления Правительства РФ, который установит порядок переноса праздничных дней в 2018 году. Всего получается шесть длинных выходных — три и больше нерабочих дней подряд — и три рабочие субботы. Подробности и календарь на 2018 год смотрите в нашей новой статье.

Уже можно планировать будущий отпуск. Ведь, как правило, перенос выходных и праздничных дней, которые предлагает Минтруд, правительство утверждает в неизменном виде. А чтобы сотрудники не ушли разом в отпуск в одно время, можно попросить их распланировать время отдыха на 2018 год уже сейчас.

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